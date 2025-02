La irónica advertencia de Gabriel Rufián en medio de la polémica entre el 'f*** off' y el 'f*** you'

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto este miércoles una sanción de dos partidos al centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham por su roja directa del pasado sábado en el partido ante el CA Osasuna en El Sadar. Todo ello, después de que el club no consiguiera demostrar que era 'off' y no 'you' la palabra que acompañaba al 'fuck' pronunciado por el inglés.

captura de pantalla Munuera Montero expulsa a Bellingham

Según detalla la resolución del organismo, que no ha visto error en el acta del colegiado José Luis Munuera Montero, el madridista recibe este castigo, en su "grado mínimo", por 'Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas'. El jugador del Real Madrid se perderá de este modo los partidos ante el Girona FC y el Real Betis de LaLiga EA Sports.

El irónico tweet de rufián

El debate de la semana ha versado acerca del fuck off (no me jodas) y el fuck you (que te jodan), su significado y si el segundo es un insulto o no. En él se ha metido Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y reconocido aficionado al fútbol. Aprovechando la presencia en Madrid de miles de aficionados ingleses por el Real Madrid-City de este miércoles ha lanzado una curiosa advertencia.

Para ello ha utilizado su cuenta persona del Twitter en la que ha escrito el siguiente mensaje: "Una cosa. Hoy andarán por Madrid los aficionados del City. No les vayáis a decir FUCK OFF por mucho que en la tele lleven una semana diciendo que es HOLA BUENOS DÍAS QUÉ TAL". El mensaje ha generado gran controversia y miles de interacciones en las redes sociales.