La ironía de Paco González tras el 'Tiempo de Revisión' del CTA: "Enhorabuena, de verdad, cada vez lo hacéis mejor"

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha reaccionado al último análisis arbitral del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El comunicador ha criticado las conclusiones del organismo sobre varias jugadas polémicas, afirmando que con ellas se fomenta la simulación en el fútbol.

El codazo a Mbappé: penalti, pero no para el VAR

El CTA ha analizado el posible penalti sobre Mbappé en el partido entre el Real Madrid y el Girona. Según ha explicado González, el comité considera que la acción era merecedora de penalti, pero al mismo tiempo defiende que el VAR hizo bien en no entrar en la jugada. Una conclusión que al periodista le ha parecido “un poco extraño”.

captura de pantalla Penalti no pitado a Mbappé en el Real Madrid - Girona

La visión oficial del Comité Técnico de Árbitros ha calificado la jugada como “imprudente”, señalando que el defensor “golpea de forma imprudente en la cara del jugador local”. Para el organismo, “esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti”, pero ha insistido en que no se trata de un “error claro, obvio y manifiesto” que justifique la intervención del videoarbitraje.

El penalti del Osasuna-Betis, la gota que colma el vaso

La mayor crítica de Paco González ha llegado con la valoración del penalti en el partido Osasuna-Betis. El CTA ha confirmado que la acción en contra del equipo verdiblanco fue penalti, una decisión que para el comunicador fomenta la picaresca. “Enhorabuena, así seguirán tirándose todos”, ha lamentado en antena.

Enhorabuena, así seguirán tirándose todos” Paco González

EFE Los jugadores de Osasuna celebran su gol frente al Betis

El periodista ha usado esta jugada para argumentar que se premia a los jugadores que simulan, “aunque sea un segundo y medio” después de recibir un “golpecito de nada”. González ha mencionado el ejemplo de la caída “al golpecito que le dio Valentín Gómez, el lateral del Betis”, insistiendo en que este tipo de acciones no influyen en el desarrollo del partido.

Cada vez lo hacéis mejor” Paco González

Finalmente, Paco González ha cerrado su análisis felicitando irónicamente al Comité Técnico de Árbitros por su criterio. “Enhorabuena, CTA, de verdad, cada vez lo hacéis mejor”, ha sentenciado, convencido de que estas interpretaciones perjudican al fútbol al incentivar que los jugadores sigan “tirándose y simulando”.