El CTA analiza el polémico penalti no pitado a Mbappé y sentencia: "Es susceptible de ser sancionado"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha analizado la jugada más controvertida del último partido entre el Real Madrid y el Girona en el Santiago Bernabéu. La acción en cuestión involucra un posible penalti sobre el delantero del Real Madrid, quien, tras un recorte dentro del área, cayó al suelo después de una disputa con un defensor.

En directo, el árbitro, que se encontraba bien posicionado, decidió dejar que el juego continuara. Su interpretación fue que los contactos fueron una consecuencia de la propia disputa y del movimiento natural de la jugada, sin apreciar negligencia o un uso ilegal del brazo por parte del defensor.

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La visión del CTA

Sin embargo, el CTA ha ofrecido una lectura diferente de la jugada, considerándola como "imprudente". Señalan que el jugador defensor, "con el brazo extendido hacia atrás para ganar espacio [...], golpea de forma imprudente en la cara del jugador local", lo que genera un obstáculo claro para el atacante.

Esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti" CTA

Para el comité, este gesto impidió que el delantero tuviera la oportunidad de continuar con el balón, que estaba a su disposición. Por ello, en opinión del CTA, "esta acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti".

El papel del VAR

A pesar de su valoración, el CTA aclara por qué el VAR no intervino en la jugada. Al tratarse de una acción claramente interpretativa y no de un "error claro, obvio y manifiesto" del colegiado de campo, el videoarbitraje actuó correctamente al no recomendar una revisión, en cumplimiento con el protocolo establecido.