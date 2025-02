Irene Paredes, sobre la condena a Rubiales: "Me parece algo llamativo y raro que no haya condena por las coacciones"

La futbolista española Irene Paredes ha descrito como "llamativo y raro" que "no haya condena" para Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "por las coacciones" realizadas a Jenni Hermoso, a rebufo de la sentencia dictada este jueves por la Audiencia Nacional respecto a su beso no consentido a la delantera.

"Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual, lo que me parece algo llamativo y raro es que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir", resumió Paredes en rueda de prensa, en la víspera de que España juegue ante Bélgica en la jornada 1 del Grupo A3 en la Liga de Naciones.

"Nos encontraremos con un equipo que tiene nueva seleccionadora, que no sabemos exactamente lo que nos va a plantear. Hemos visto diferentes opciones, pero somos un equipo que tiene recursos para adaptarse a cómo nos ataquen, a cómo defiendan y cómo podamos posicionarnos para atacar mejor. En base a lo que hagan mañana, pues ofreceremos distintos recursos", analizó sobre el combinado belga.

No obstante, la noticia del día era esa sentencia sobre Rubiales. "Es el resumen del sentir del vestuario. A partir de ahí, ¿nosotras qué vamos a decir? Respetamos a la Justicia y lo demás es estar centradas en el partido de mañana, que es lo que nos toca", añadió al respecto.

"Yo lo que tuve que decir ya lo dije en el juicio. A partir de ahí, hay personas, como es el juez en este caso, que ha dictado sentencia. Yo en eso, obviamente no me puedo meter", subrayó. "No he podido hablar con Jenni todavía. Lo haré, si no es en un rato, mañana. No sé cómo está, pero hay ciertas cosas que se quedarán entre nosotras", avisó.