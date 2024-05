El Ipswich Town toca el cielo 22 años después y acompañará al Leicester en la Premier League

El Ipswich Town, con los goles de Wes Burns y Omari Hutchinson, ha vencido este sábado al Huddersfield (2-0) en la última jornada de la Championship y ha confirmado su ascenso a la Premier League, a la que regresará 22 años después, mientras que los 'Terriers' confirman su descenso. Con ello, acompañará al Leicester City en la máxima categoría del fútbol inglés la temporada que viene, mientras que otros cuatro equipos se jugarán se jugarán la tercera y última de las plazas hacia la Premier.

WE ARE GOING UP! ?? pic.twitter.com/KsQSqtLrkv