La intrahistoria de la salida de Mbappé del PSG: Los enfados con Al-Khelaifi y las lágrimas de su hermano Ethan

La salida de Kylian Mbappé del PSG no ha resultado ni sencilla ni amistosa. El galo dejó el equipo el pasado 30 de junio, tras finalizar su contrato, para recalar en el Real Madrid gratis. Sin embargo, sus últimos meses en la capital de Francia no fueron los mejores. O al menos así lo asegura ‘L’Équipe’ este jueves.

Según el periódico, los tiras y aflojas de Mbappé con Nasser Al-Khelaifi han sido constantes hasta su salida. De hecho, el club le dejó sin pagar 55 millones de euros que el futbolista ha reclamado y ganado vía Liga Francesa, pero que el PSG se niega a abonarle.

EFE Mbappé no cumplió su último año de contrato con el PSG

Los problemas habrían comenzado en el verano de 2023, momento en el que Mbappé comunicó a través de una carta a la entidad que no tenía pensado activar la cláusula de su contrato que le permitía seguir en París un año más. Una decisión que obligaba al PSG a venderle ese verano o a esperar para intentar una renovación con el riesgo, como así sucedió, de que acabara marchándose gratis.

Tras ser apartado del equipo y no viajar a Japón las cosas se resolvieron, aparentemente, pero en febrero Mbappé le comunicó al club su intención de no renovar. Se reunió con Al-Khelaifi que no se tomó bien la posibilidad de perder a su estrella y, según ‘L’Équipe’ le llegó a advertir que no ficharía por el Real Madrid a lo que este habría respondido riéndose.

EFE Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG

Días después se filtró a los medios la intención de Mbappé de no renovar su contrato, aunque este no dijo nada públicamente. Por detrás, el presidente movía hilos para impedir que volviera a jugar con el PSG, algo a lo que Luis Enrique se negó, aunque si redujo los minutos que su estrella disputó en el tramo final de la temporada. El delantero, además, se negó a mantener una reunión con Al-Khelaifi en su casa, para evitar que pudiera dar la vuelta a la situación y convencerle para renovar por sorpresa como ocurrió en 2022.

La gota que colmó el vaso tuvo lugar en mayo en la última jornada de la Ligue 1. Ese día el presidente del PSG le habría pedido a Luis Enrique que no volviera a convocar a Ethan, el hermano de Mbappé. Kylian le vio llorar en el vestuario y tuvo una tensa discusión con Al-Khelaifi en la que aseguró que no le perdonaría los 55 millones de euros que meses antes había acordado no percibir y por los que está en juicio con el club.