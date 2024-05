La intrahistoria del despido de Xavi: Un WhatsApp a Laporta y una breve reunión

Xavi Hernández conocía este viernes que no va a seguir como entrenador del Barcelona la próxima temporada. El catalán había anunciado en enero su marcha, se tiró tres meses diciendo que la decisión era definitiva y al final fue convencido por Laporta y la junta directiva para seguir en un cargo del que ha sido despachado tras una reunión urgente con el presidente culé y el director deportivo Deco.

Víctor Navarro ha dado más detalles de ese encuentro y de cómo se ha gestado la salida de Xavi, muy liberado tras la decisión, pese a que hace un mes el técnico y Laporta ejemplificaron públicamente su continuidad hasta el verano de 2025. Ahora, pendiente de negociar su salida económica, se despide por la puerta de atrás y con una carta de agradecimiento en las redes sociales.

Xavi, Deco y Laporta se han reunido este viernes en la Ciudad Deportiva del Barcelona. EFE.





En la reunión, que en un primer momento estaba prevista para el lunes, una vez terminada la temporada, ha habido algo de tensión y Rafa Yuste (gran defensor del técnico) la ha abandonado antes de tiempo consciente de lo que se avecinaba. Xavi habría mandado un mensaje de WhatsApp a Laporta este viernes preguntándole si estaba fuera o no tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

??Xavi no pide una reunión. Envía un whatsapp a Laporta esta mañana preguntando si está fuera



Laporta no contesta y va a la Ciutat Esportiva



Reunión 20 min: Laporta, Xavi, Yuste, Deco, Oscar y Alegre. Nadie más



Laporta le dice a Xavi que la decisión la tomó AYER POR LA TARDE — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 24, 2024

Ese mensaje, al que Laporta no ha contestado, ha provocado que se presentara en la ciudad deportiva para verse con el técnico. Ha sido un encuentro de 20 minutos entre Xavi, el presidente, Deco y Rafa Yuste, y dos miembros del cuerpo técnico del de Terrasa. Durante la misma, en la que no estaban Soler y Masip los dos grandes detractores del entrenador, el máximo mandatario del Barcelona le ha confesado que la decisión de su no continuidad la tomó en la tarde del jueves.

Entre los motivos para su salida estarían las desavenencias en temas de planificación de cara a la próxima temporada. Xavi habría pedido la salida de Lewandowski y Joao Félix con las que Laporta no estaba de acuerdo.