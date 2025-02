El insulto de Bellingham al linier que ha hecho arder las redes sociales: "¡F*** you, man!"

El derbi madrileño llegó rodeado de polémica y durante todo el partido continuó con ella. En el minuto 24 los colchoneros pidieron la roja a Ceballos por una fea entrada a Pablo Barrios donde le entró con los tacos al tobillo del jugador rojiblanco sin poder jugar el balón. Finalmente, la acción únicamente se saldó con amarilla y el VAR no llamó a Soto Grado para que revisara la jugada.

También se discutió mucho el penalti de Tchouaméni a Samu Lino que Julián Álvarez acabó transformando en el primer gol. En un primera instancia el colegiado no había pitado nada, pero De Burgos Bengoetxea desde la sala VOR llamó a Soto Grado, que terminó señalando la pena máxima por un pisotón en el área.

Pero eso no es todo. Antes de que sucedieran las dos anteriores acciones, en el minuto 11, Bellingham insultó al juez de línea después de que no diera un saque de banda a su favor. “F*** you, man. F*** off”, le dijo el madridista justo delante del micrófono de ambiente. A pesar de los graves insultos el inglés no fue sancionado y el linier no avisó al arbitro principal de lo que había pasado.

En las redes sociales se ha criticado mucho la jugada y el que el árbitro no entrara en ella cuando el insulto se escuchó perfectamente. De ser así, el futbolista podría haber sido expulsado como ha ocurrido con otros profesionales que se han dirigido en términos parecidos a los colegiados.

greenwood sí fue expulsado

Algo similar sucedió en 2024, con Greenwood, pero el desenlace fue completamente diferente. Tras sufrir una falta el jugador cedido al Getafe en aquel momento se desquició y se dirigió al árbitro que escuchó un “¡F*** you!”, según escribió en el acta arbitral, algo que se tradujo en tarjeta roja.

Finalmente, el Comité de Disciplina, aceptó las pruebas aportadas por el club azulón en las que se veía como Greenwood dijo: “One, two, three, four, f***”, quejándose de todas las faltas que estuvo recibiendo en el partido; y al jugador se le retiró la sanción.