La inocentada de la Federación Catalana que ha cabreado a todo el independentismo

Lío en el fútbol catalán después de que lo que pretendía ser una inocentada se haya vuelto en contra de la Federación Catalana y le haya costado recibir decenas de insultos e improperios. Y es que aprovechando el 28 de diciembre desde el organismo se quiso hacer una pequeña broma y se anunció que la Copa Catalunya iba a pasar a llamarse 'Copa dels Paisos Catalans'.

Se iba a crear un nuevo torneo que iban a jugar equipos de Cataluña, Valencia, Baleares, Andorra, Catalunya Nord y l'Alguer, las regiones que conforman los denominados catalanes. Este tendría sede itinerante y el ganador se decidiría con una final a cuatro. El mensaje corrió como la pólvora y despertó una gran ilusión en los círculos independentistas.

Sin embargo, horas después, la Federación confesó lo que muchos se temían: todo era una inocentada. Esto provocó el enfado de muchos independentistas que criticaban que se hubiera gastado una broma con este tema y más desde la propia Federación Catalana. Las redes sociales se llenaron de críticas y reproches y en solo unos minutos los aplausos por la iniciativa se volvieron insultos.