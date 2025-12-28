La inocentada del Betis a uno de sus jugadores con Mbappé de gancho: "Me parece una faltada gorda..."

Este domingo 28 de diciembre es la popular fiesta de Los Inocentes. Un día para las risas, las bromas y la diversión en el que algunos juegan el papel de bromistas y otros acaban cayendo en las inocentadas. Eso le ha pasado a Pablo Fornals, uno de los capitanes del Betis, que ha caído en la que le han gastado sus compañeros Aitor Ruibal y Adrián San Miguel.

Los tres han dejado un momento muy gracioso, que ha quiero compartir el club verdiblanco en sus redes sociales. El gancho del engaño ha sido Kylian Mbappé y es que a Fornals le han llamado por teléfono para explicarle que el próximo 4 de enero, fecha en la que el Betis se mide al Real Madrid, tenía que entregarle en mano al galo el premio de mejor jugador del mes que se otorga en LaLiga.

Ruibal y Adrián eran grabados por el equipo de comunicación del Betis tratando de convencer a un Fornals que no se veía muy dispuesto y que al principio no se lo creía para acabar asegurando que eso era “una faltada gorda”. Al final Ruibal le propone “que te lo de él a ti” y el castellonense dice “claro, eso es, que me lo de él a mi…” en ese momento estallan en risas y le tienen que desvelar a Fornals el motivo de la llamada. Todo es una broma y está siendo grabado.