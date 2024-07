La increíble oferta para jugar en la 4ª división de Arabia Saudí: casa, coche y un sueldazo

Arabia Saudí comienza a trabajar en la base de su fútbol para crear una liga aún más competitiva. El país es consciente de la importancia de poner unos buenos cimientos para el progreso de este deporte y ya está realizando los primeros movimientos en busca del crecimiento. Según la oferta publicada en el portal de FutbolJobs, se buscan futbolistas para la 4ª división en Arabia Saudí.

El principal requisito para poder optar al trabajo es tener una edad máxima de 30 años y dado que se trata de una liga semi-profesional las condiciones de salario son bajas respecto a la Primera o segunda división Saudita. Para la máxima categoría existen ofertas con salarios desde los 10.000 dólares al mes y en segunda existen otras propuestas con un salario de 488 dólares por una semana.

El resto de condiciones

Aquellos que estén dispuestos a hacer las maletas para sumergirse en la aventura deben aceptar las condiciones de salario impuestas sin posibilidad de negociar alzas así como tener disponibilidad para viajar de manera inmediata si el club envía la oferta. Además, no disponer de antecedentes penales para poder entrar en el país también es importante así como el derecho que se reserva el club de solicitar información adicional al jugador.

Los futbolistas tienen que disponer de una ficha en Transfermarkt, de no ser así, se exigirá el pasaporte deportivo o el certificado de licencias. Lo menos importante: la demarcación, se necesita plantilla en las distintas posiciones dentro del terreno de juego. Eso sí, deben ser solo jugadores libres quienes presenten la oferta. De no cumplir con alguno de los requisitos, no se aceptará el perfil presentado.

La oferta publicada en la página web de FutbolJobs.



La oferta de los clubs

Al ser una liga semi-profesional las condiciones de salario son bajas respecto a la Primera o segunda división Saudita y el salario rondaría entre los 10.000 y 20.000 dólares netos por temporada (10 meses) incluyendo un bonus elevado por ascenso a negociar. Los gastos que asume el deportista son mínimos ya que ofrecen el alojamiento compartido, los billetes de avión y coche. Además, facilitan el visado con la firma de un contrato profesional.

Esta puede ser una gran oportunidad para futbolistas europeos que tengan un nivel que podría equipararse en España a una Regional Preferente o a una Primera Autonómica.