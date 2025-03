La incredulidad de Paco González al ver el penalti pitado a favor del Atlético ante el Getafe: "Surrealista"

El Atlético visitó al Getafe este domingo a partir de las 14:00h en un encuentro que se disputó en el Coliseum, y que se pudo seguir en Tiempo de Juego con la narración de Rubén Martín.

césped

Al comienzo del encuentro, Rubén Martín, narrador del partido en Tiempo de Juego, dio una noticia sobre el césped del Coliseum: "Esto es noticia el césped está a la altura de lo legal 30 milímetros dice el informe pre partido que no se ha podido cortar antes y está en el límite en el que marca la liga que se puede jugar".

"Tienen que explicar por qué está por encima de 25, el límite es 30 que es donde está, y si pasa de 25 tienen que explicarlo y sólo ponen en el informe porque no se ha podido cortar", añadió Rubén.

"El por qué no han podido segar no lo sé, eso estaba intentado enterarme pero sólo ponía que no se ha podido segar", concluyó Rubén con su exposición.

EFE Giuliano Simeone se enfrenta a Coba durante el Getafe-Atlético

En un momento del encuentro, y tras una ocasión del Getafe en los pies de Álvaro Rodríguez, Gonzalo Miró, que estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego, realizó la siguiente reflexión sobre esa acción y la noticia de la altura del césped: "Además en el remate le ha perjudicado la decisión del Getafe de dejar la hierba alta. Mira Álvaro ha tirado raso y se le ha ido frenando el balón. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero eso pasa por algo, no es casualidad".

polémica

Corría el minuto 70 cuando se produjo la primera jugada polémica del choque cuando en un balón colgado, el guardameta azulón David Soria salió mal y chocó con Le Normand. El defensa del Atlético se quedó tendido en el suelo, y tras unos minutos, Cuadra Fernández, el colegiado sobre el césped del Coliseum, acudió a revisar la jugada en el monitor del VAR a instancias de Figueroa Vázquez, árbitro a los mandos de esa herramienta en este partido.

Jugada polémica del Getafe-Atlético de Madrid

Tras ver la jugada, señaló la pena máxima que terminó por transformar el delantero noruego Alexander Sorloth.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González fue claro con su valoración sobre la jugada: "A mí me parece un poco surrealista".

"Si le da en la mano, pero le viene del portero y pone las manos así para chocarse con su portero", analizaba el director de Tiempo de Juego.

"Peina ligeramente Le Normand, le da en el costado a Soria y le va a la mano a Alderete, que no iba a puerta, que había desplegado los brazos para no chocarse con Soria, no para no empujar a nadie. Es surrealista", añadió Paco González en su análisis.

900/Cordon Press Cuadra Fernández señala penalti a favor del Atlético en su partido ante el Getafe900/Cordon Press

Durante el choque, estuvo comentándolo, además de Gonzalo Miró, Guillermo Uzquiano, y para ninguno de los dos esa jugada era penalti, aunque como señaló Miró "yo pito todas las manos para no depender de la interpretación del árbitro".

expulsión a correa

Un poco antes del minuto 90, se produjo otra de las jugadas claves del encuentro cuando el jugador argentino Ángel Correa fue expulsado por una acción sobre Djené.

Imagen del VAR de la expulsión de Correa durante el Getafe-Atlético

En un primer momento, Cuadra Fernández amonestó con tarjeta amarilla a Correa, pero de nuevo fue avisado por Figueroa Vázquez y tras revisar la acción en el monitor, decidió expulsar al argentino que se perderá por tanto el duelo del próximo domingo ante el Barcelona.

