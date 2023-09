Iñaki Williams, sobre las pérdidas de tiempo del Getafe: "Me parece una vergüenza, no es fútbol"

Iñaki Williams, goleador del Athletic este jueves, se ha mostrado muy crítico en Gol Play con el estilo de juego del Getafe que se caracteriza por las pérdidas de tiempo. El jugador del equipo bilbaíno señaló directamente a José Bordalás: "Le tenemos calado y sabemos cómo juega su equipo. Es lícito pero a muchos no nos gusta".

El Athletic sigue en Europa tras salvar un punto con diez futbolistas durante toda la segunda parte Reparto de puntos en un partido bronco en el que Sancet vio la roja directa en el tiempo añadido de la primera parte, y Bordalás acabó expulsado al final del encuentro. 27 sep 2023 - 17:51

Y añadió tras el partido que concluyó 2-2 entre vascos y madrileños: "Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, no forma parte del fútbol".

En los minutos finales del partido el jugador del Athletic se acercó al banquillo azulón para afearle a Bordalás la actitud de sus jugadores. "En los últimos minutos con la adrelanlina del partido se lo he reciminado a Bordalás", comentó.

Y concluyó: "No me siento orgulloso por lo que he hecho".

Iñaki Williams, al final del partido, se aproximó a la grada de San Mamés para poner fin a los cánticos de "a Segunda" que desde la grada los aficionados del Athletic lanzaban a los jugadores del Getafe. El delantero calmó los ánimos con un gesto de calma con las dos manos y los cánticos cesaron.