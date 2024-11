Imanol Alguacil apunta a los jugadores tras la derrota en el derbi, y Mikel Oyarzabal le responde: "Igual hay que echarle un ojo desde el inicio"

La derrota de la Real Sociedad en el derbi vasco ante el Athletic Club tras el gol de Oihan Sancet puede provocar más problemas de lo esperado en el seno del conjunto txuri urdin a raíz de las declaraciones de los protagonistas al término del mismo.

IMANOL ALGUACIL

El primero en hablar fue el entrenador Imanol Alguacil que señaló a los jugadores. Alguacil acabó muy disgustado con la primera media hora que realizó su equipo en el derbi de San Mamés frente al Athletic Club y aseguró si hubiera podido "hubiera cambiado a los once" jugadores que jugaron la primera mitad.

"El Athletic ha sido superior y no hay nada que decir. En los primeros 25 minutos no me ha gustado nada el equipo porque no hemos venido a jugar el derbi, ni con balón ni sin balón", lamentó el técnico del conjunto 'txuri urdin' en su valoración del encuentro.

EFE Ernesto Valverde e Imanol Alguacil se saludan antes del inicio del encuentro

Imanol añadió que tras el 1-0 marcado por Oihan Sancet el duelo "se ha igualado" y "no fue muy diferente a otros muchos derbis". "No ha sido vistoso, pero sí de mucha intensidad y de pocas ocasiones, como suelen ser los derbis. Con el 1-0 lo hemos intentado, pero no hemos podido meterle mano". apostilló.

El entrenador oriotarra no fue capaz de encontrar una explicación al comportamiento de su equipo en ese primer tramo de encuentro. "Es algo extraño. Somos un equipo que entra bien a los partidos, pero hoy por lo que sea hemos estado muy por debajo de nuestro nivel y así es muy complicado", incidió

"Hasta el 1-0 el Athletic ha sido muy superior porque ha hecho lo que tocaba. Después ya se ha igualado, pero para entonces ha habían hecho lo que tenían que hacer. Con juego bueno o malo de lo que se trata en estos derbis es de ganar y ahí el Athletic lo ha hecho fenomenal. A nadie le sorprende el nivel que están dando porque en casa hacen partidos muy buenos y superan a la mayoría de los rivales que vienen, en la liga y ahora también en Europa", alabó.

RESPUESTA DE OYARZABAL

El capitán del equipo donostierra Mikel Oyarzabal atendió a la prensa después del choque y salió al paso de esas declaraciones del técnico vasco: "Igual llevamos cuatro años que las cosas nos están costando mucho, que no somos nosotros mismos, igual hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, desde cuál es la idea que tenemos desde dentro".

Un Mikel que abogó por autocrítica "hacia dentro": "Intentar todos hacer autocrítica. nosotros en el campo tenemos que ser conscientes de que al final somos nosotros, y los que sacamos las castañas del fuego, o las cosas cuando no van bien somos nosotros, llevamos muchos años aquí, no sé si con el mismo error o de la misma manera, hay que mirar todo el mundo hacia dentro".

