La imagen de Carlos Alcaraz con una férula y que se ha vuelto viral

Una foto de Carlos Alcaraz luciendo una férula inmovilizadora en su muñeca derecha ha circulado como la pólvora en las redes sociales durante las últimas horas, avivando la preocupación por la lesión que ya le ha hecho renunciar al Torneo de Godó - después de jugar un solo partido - y al Mutua Madrid Open.

El joven tenista murciano, número 2 del ranking ATP, estuvo este lunes en el restaurante 'Los Chopos', de camino a la gala de los Laureus 2026 - que se entregan este lunes en Madrid - con la muñeca completamente inmovilizada mediante una férula rígida. La imagen ha sido compartida por la propia cuenta del restaurante en redes sociales.

"Esta mañana hemos recibido en Los Chopos al gran 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮𝘇 🎾✨🙌. Nos despedimos de él con un detalle muy nuestro: Miguelitos de La Roda y rolletes de la casa 🤎 Gracias por vuestra visita Carlos Alcaraz. ¡Ha sido un placer recibiros en Los Chopos!", fue el mensaje compartido en redes sociales.

La lesión se originó durante su partido de primera ronda en el Godó, donde el campeón de siete Grand Slams tuvo que pedir un tiempo médico y acabó retirándose del torneo. Días después, su equipo confirmó que tampoco participaría en el Masters 1000 de Madrid, un golpe duro en plena temporada de tierra batida.

El objetivo del murciano es poder llegar en perfectas condiciones a Roland Garros que se disputa del lunes, 18 de mayo, al domingo, 7 de junio de 2026.