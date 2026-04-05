El histórico Real Unión consigue el ascenso a Primera RFEF

El Real Unión Club ha consumado su ascenso matemático a la Primera RFEF este domingo en el Stadium Gal. Los txuri-azules han vencido con autoridad al Náxara CD por 3-0 en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Segunda Federación (Grupo 2), sellando así su regreso a la tercera categoría del fútbol español.

Aunque el ascenso ya era virtual tras la victoria del sábado en Tarazona y el pinchazo de sus rivales, el equipo dirigido por Ramsés ha cerrado el objetivo de forma brillante ante su afición. Con esta victoria, el Real Unión suma 65 puntos tras 30 jornadas (19 victorias, 8 empates y 3 derrotas), manteniendo una ventaja inalcanzable respecto al segundo clasificado, el Deportivo Alavés B (52 puntos), cuando restan cuatro jornadas para el final de la temporada.

El partido ante el Náxara ha sido un auténtico festival ofensivo de los locales, que han dominado de principio a fin y han celebrado el ascenso con su gente en las gradas del Gal

histórico club

Fundado en 1915 y con cuatro Copas del Rey en sus vitrinas, el Real Unión vuelve a codearse con el fútbol semi-profesional y por tanto, en la próxima temporada 2026-2027, el Stadium Gal volverá a acoger partidos de Primera RFEF.