Hakimi estalla contra el baile de Endrick: "Que se dedique al fútbol"

La tensión ha marcado el último duelo entre el PSG y el Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes, que terminó con una victoria del OL por 1-2. El protagonista inesperado del encuentro ha sido Achraf Hakimi, quien no dudó en recriminar a Endrick, delantero del Lyon, su provocadora celebración tras abrir el marcador.

El atacante brasileño, autor del primer gol en el minuto 6, festejó el tanto con un baile de casi quince segundos que no gustó nada al lateral marroquí del PSG. Las cámaras captaron cómo Hakimi se dirigió a Endrick para pedirle que se detuviera, un gesto que el propio jugador explicó más tarde.

Un toque de atención en el campo

En declaraciones a Ligue 1+, Hakimi ha justificado su reacción. "¿Por qué le dije a Endrick que se estuviera quieto? Son cosas que pasan durante un partido", explicó el defensa. "No vamos a centrarnos en los jugadores rivales. Quería que mi equipo se mantuviera concentrado y que él dejara de hacer cosas destinadas a nuestros aficionados".

El consejo de Hakimi al joven talento brasileño fue claro y directo. "Que se dedique al fútbol, sobre todo porque es un buen jugador" , afirmó. Sin embargo, también admitió su enfado por el contexto del partido: "Pero cuando hace cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo".

Endrick, decisivo pese a la polémica

A pesar de la controversia, Endrick fue una figura clave en la victoria de su equipo. El delantero de 19 años, cedido por el Real Madrid para la segunda mitad de la temporada, no solo marcó su cuarto gol en la Ligue 1, sino que también asistió a Afonso Moreira en el segundo tanto de los 'Gones' en el minuto 18.

Con esta actuación, el brasileño, que había sido criticado por su rendimiento en las últimas semanas, ha demostrado ser decisivo. Ya suma siete goles en 17 partidos con el Olympique de Lyon. Este valioso triunfo permite al equipo de Paulo Fonseca ascender a la tercera posición de la clasificación a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.