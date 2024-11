Guardiola vuelve a alertar de la sobrecarga de partidos y lo compara con la NBA: "Pero allí tienen cuatro meses de vacaciones"

Pep Guardiola sigue muy preocupado por cómo está afectando la plaga de lesiones que mantiene al Manchester City en vilo, y sabe que los objetivos previstos para esta temporada pueden tambalearse como consecuencia de ello.

Por eso, el entrenador del City ha vuelto a advertir en rueda de prensa del peligro que supone jugar tantísimos partidos de fútbol en una sola temporada.

El equipo todavía se relame las heridas tras su derrota el pasado fin de semana en la Premier League frente al Arsenal, lo que le deja dos puntos por detrás del Liverpool, líder de la competición.

Guardiola es claro: el calendario y la exigencia desde la pretemporada les pasa factura. "Venimos de temporadas pasadas en las que jugamos muchos partidos. Y una vez hayamos jugado el Mundial de Clubes, acabaremos jugando más de 70 partidos esta temporada. Setenta partidos, como los que se juegan en la NBA, pero en la NBA tienen vacaciones de cuatro meses y nosotros, solo tres semanas. Y esto viene de una temporada, de la que viene otra y de la que viene otra", lamentó.

"Y cuando eso pasa", matizó, "tienes lesiones durante mucho tiempo. Ahora mismo tenemos jugadores que no están en su mejor momento y están haciendo un esfuerzo enorme por estar aquí". Y puso un ejemplo concreto, el de Nathan Ake: "Hasta el último momento, no sabría si estaría o no disponible, y fue él quien dijo: 'quiero jugar, quiero intentarlo'".

Aké, uno de los jugadores 'tocados' en la plantilla del Manchester City

No es la primera vez que Guardiola se queja de los excesos del calendario. El Manchester City tiene en la enfermería a jugadores tan importantes como Rodri Hernández o Kevin de Bruyne, entre otros.