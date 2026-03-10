En Brasil, nadie se cree la última baja de Neymar al volver a producirse cerca del cumpleaños de su hermana

En Brasil, muchos aficionados y varios medios de comunicación no se creen el último parte médico de Neymar con el Santos.

En el partido que este martes enfrenta al Santos y al Mirasol, Neymar es baja "por molestias musculares", y fue descartado por el entrenador para evitar males mayores con el delantero.

Sin embargo, no son pocos los que han echado la vista atrás y creen que la baja de Neymar 'no cuela'.

El motivo: la fecha de cumpleaños de su hermana Rafaella. La hermana de Neymar cumple años el 11 de marzo, y casi siempre, a lo largo de toda su carrera, ha sido baja por lesión. Los vídeos y fotografías que esos días salen a la luz dejan claro que Neymar aprovecha sus descansos por lesión para estar en la fiesta de aniversario.

Desde 2014, Neymar solo ha jugado en tres ocasiones en cada uno de los partidos previos o posteriores al 11 de marzo.

Neymar solo estuvo sin molestias en 2014 (cuando el Barça se jugaba el pase a los cuartos de final de la Champions frente al City), en 2020 (partido de Champions con el PSG ante el Dortmund) y en 2022 (partido de Champions con el PSG frente al Real Madrid).