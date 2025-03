El grave error de Díaz de Mera que terminó solucionando el VAR: "Si el VAR existe para algo..."

La primera polémica de la jornada 27 llegó en el primer partido de la misma en el minuto 37. en ese momento, Borja Iglesias recibió un buen pase de Iago Aspas en la frontal del área y encaró a Nastasic.

Cuando el delantero celeste decidió disparar, el defensor puso la pierna y terminó impactando con para tratar de taponar el disparo. Un toque muy leve y cuando el balón ya no estaba en la bota del panda.

El grave error de Díaz de Mera que terminó solucionado el VAR: "Si el VAR existe para algo..."

Por esa acción Díaz de Mera pitó penalti y mostró la segunda amarilla al jugador del Leganés. A pesar de eso, tras la revisión de la jugada desde el VAR, Trujillo Suárez, ordenó al colegiado ir a la pantalla para anular después el penalti y retirar la tarjeta amarilla.

En 'Tiempo de Juego', se comentó la jugada y desde el primer momento, aseguraron que no había “nada”. “Si el VAR existe para algo debe entrar a decirle 'vente a verlo que no'. Es verdad que parece que le ha pegado un pisotón, pero no le toca”, aseguró Paco González.

