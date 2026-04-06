La gran subida de Rafa Jódar en el ranking ATP tras su primer título; Sinner amenaza el número 1 de Alcaraz

El tenista español Rafael Jódar ha subido treinta y dos posiciones en el ránking ATP y se sitúa en el puesto 57, tras conquistar su primer título en el ATP 250 de Marrakech (Marruecos).

Con tan solo 19 años, Jódar se ha convertido en una figura esperanzadora para el tenis español después de vencer al argentino Marco Trungelliti en la final por un contundente 6-3 y 6-2.

El también español Daniel Mérida, de 22 años, se ha quedado tan solo a siete puntos en el ránking de poder estar entre los cien mejores tenistas del mundo tras caer en la final del ATP 250 de Bucarest, Rumanía, ante el argentino Mariano Navone por 6-2, 4-6 y 7-5.

Respecto al resto de españoles, Roberto Bautista cae cinco puestos a la posición 85 tras perder en la fase previa del ATP de Montecarlo ante el kazajo Shevchenko mientras que Pablo Carreño también retrocede cuatro puestos hasta situarse 92.

el número 1

La lucha por el número uno del mundo se ha apretado para el inicio de la gira de tierra batida, después de los triunfos del italiano en Indian Wells y Miami, torneos en los que no había participado el año pasado. Así, el de San Cándido, con 12.400 puntos, se acerca a Alcaraz y sus 13.590 puntos, después de la derrota del murciano en tercera ronda en Florida.

Esta situación hace que Sinner dependa de sí mismo en Montecarlo, donde necesita levantar por primera vez el trofeo, el cual defiende Alcaraz, para ascender a lo más alto de la clasificación, con solo 1.190 puntos de distancia entre ambos tenistas.

El 'top 3' lo cierra el alemán Alexander Zverev (5.205), que cayó en semifinales en Miami, precisamente ante Sinner, para superar en el ranking al serbio Novak Djokovic (4.720), que es cuarto. Mientras que el quinto clasificado es el italiano Lorenzo Musseti (4.265).