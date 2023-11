La gran revolución que amenaza al mundo del tenis

El tenis se prepara para su próxima revolución: los Grand Slams pretenden hacerse con el control de los Masters 1.000, arrebatándoselos a la ATP, que mantendría el poder sobre los 250, los 500 y las Finales ATP.

En una información que sacó a la luz el canal deportivo Tennis Channel, esta sería la más grande transformación del tenis en las últimas décadas y que tendría como objetivo una mayor homogeneización de los torneos, sin el cambio de pelotas semanal que se produce, así como un mayor reparto de premios y un descanso mayor para los tenistas.

El control de los nueve Masters 1.000 recae en estos momentos en la ATP, que lleva a cabo también los 250, los 500 y las Finales ATP que hasta 2027 se jugarán en Turín (Italia), mientras que la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) maneja la Copa Davis y la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación) y luego están a parte los Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Además de hacerse con los Masters 1.000 (los torneos más importantes tras los Grand Slams), esta nueva iniciativa supondría la entrada de un décimo Masters 1.000 que se jugaría en Arabia Saudí antes del inicio del Abierto de Australia en enero. La intención de los organizadores de este nuevo proyecto es cerrar los detalles cuando comience en enero la acción en Melbourne, según The Athletic, que ha denominado este intento como una "versión tenística de la Fórmula Uno".

