El Gran Premio de la Comunidad Valenciana no se va a correr

El Mundial de Motociclismo no pasará este 2024 por Valencia. Estaba previsto que el campeonato finalizara el próximo domingo 17 de noviembre en Cheste, pero no será así. Las circunstancias no son las apropiadas tras la tragedia de la DANA y los accesos al trazado están seriamente dañados. Los pilotos no querían correr allí por cuestiones éticas y no lo harán.

De hecho, Pecco Bagnaia, doble campeón del mundo, ha asegurado este viernes que prefería perder el título a disputar la última carrera, solo restan dos, en el circuito Ricardo Tormo. Si habrá mano a mano final entre el italiano y Jorge Martín, que le saca 17 puntos en el campeonato, aunque será en otro lugar.

@CircuitValencia El circuito Ricardo Tormo de Cheste ha sido castigado por la DANA.

Según ha informado Borja González, la noticia se quiere hacer oficial este sábado antes de la carrera sprint del Gran Premio de Malasia. La intención es que se cambien las fechas del final del campeonato y la última carrera se atrase una semana hasta el 24 de noviembre para que de tiempo a montar y organizar toda la logística. No está clara aún la sede, pero todo apunta a que será un circuito español con Jerez y Montmeló como principales bazas.