El gesto de grandeza de Pecco Bagnaia: Prefiere perder el título de MotoGP a correr en Valencia

La grandeza de un campeón no se mide por sus títulos si no por sus valores y Pecco Bagnaia ha demostrado que es todo un campeón. El italiano ha ganado los dos últimos Mundiales de MotoGP y puede conquistar este 2024 el tercero. Sin embargo, no está dispuesto a todo para conseguirlo. Le quedan dos carreras para enjuagar la diferencia que le saca Jorge Martín, pero él prefiere no correr en Valencia.

"Depende de dónde se haga, porque yo no creo que sea correcto correr en Valencia, en cualquier caso. Espero, verdaderamente, que tengan en cuenta que a nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto, a costa de perder el objetivo máximo, que es ganar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia", ha asegurado muy serio en Malasia.