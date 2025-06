La graciosa anécdota de Juanma Castaño con Ángel García en la final de Roland Garros: "Tenías que verle la carita"

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán este domingo la final del torneo de Roland Garros, su duelo número once (doce si se tiene en cuenta un 'challenger' en 2019), con ocho victorias del español y cuatro partidos de gran calibre. Un partido que se va a disputar en la Philippe Chatrier, pista principal de Roland Garros.

Una pista que es uno de los lugares más preciados para todos los amantes del tenis. Por eso, Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, estuvo hablando con Paco González, en Tiempo de Juego, para hablar de uno de los sueños de su vida.

EFE Imagen de la Philippe Chatrier durante la semifinal entre Musetti y Alcaraz.

Juanma Castaño, pudo disfrutar, este domingo, de una final de Roland Garros, donde había un 'plus' añadido: la participación de Carlitos Alcaraz.

la anécdota

De hecho, esta mañana el director de El Partidazo de COPE vivió una graciosa anécdota junto Ángel García, enviado especial de la Cadena COPE, a Roland Garros. "¿Es cierto que esta mañana se ha acercado un oyente a pedirle una foto a Ángel y no a ti? ¿Cómo te sientes?", empezó diciendo Paco González de forma cómica.

"He estado a punto de irme y no ver la final. De las mayores humillaciones que voy a vivir en mi vida. No voy a vivir algo igual", contestó bromeando. Una respuesta que el propio Ángel García no quiso dejar pasar: "Tenías que verle la carita. Ha puesto la sonrisita y cuando el chaval me ha pedido la foto, ha agachado la cabeza y se ha ido".

"No sé cuál de los dos tiene más ego", respondió Paco González. Por su parte, Ángel García añadió que esto "es el Alcaraz - Sinner del ego".

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).