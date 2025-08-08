Goleada del Real Madrid en su primera prueba de pretemporada

El Real Madrid continúa con su preparación de cara a la nueva temporada después de volver al trabajo el pasado lunes una vez concluidas las vacaciones tras disputar el Mundial de Clubes.

Este viernes, el equipo dirigido por Xabi Alonso, disputó un encuentro de entrenamiento conjunto frente al Leganés y se acabó llevando el choque por 1-4.

Los pepineros se adelantaron en el marcador y los merengues acabaron por dar la vuelta al marcador.

Para esta prueba, Xabi Alonso optó por un once formado por Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Vinicius, Gonzalo y Mbappé.

El choque se disputó en uno de los campos de entrenamiento del Leganés y ha estado dividido en dos partes de 45 minutos. Eso hizo que primeramente el de Tolosa optara por un once, y luego lo cambio dando la oportunidad a todos los jugadores de la primera plantilla, más dos canteranos (Thiago Pitarch y Yañez). Precisamente ambos jugadores han sido goleadores, junto a Militao y Brahim.

Antes de debutar en LaLiga frente a Osasuna el próximo 19 de agosto, el Real Madrid jugará un partido amistoso en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck frente al WSG Tirol. Recordemos que continúan lesionados Endrick, Mendy y Jude Bellingham.