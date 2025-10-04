Un golazo de Yeremay mantiene invicto al Deportivo

Los jugadores del Deportivo celebran el empate contra el Almería.

Deportivo y Almería firmaron tablas (1-1) en Riazor, donde el italiano Bonini adelantó al equipo visitante en el primer tiempo y Yeremay Hernández rescató un punto para los suyos con una auténtica obra de arte.

Rubí demostró tener muy bien estudiado al Dépor, que sufrió en el primer tiempo para generar ocasiones. Le faltó ritmo y abusó del pase en corto. El Almería ahogó a los creadores blanquiazules y eso le allanó el trabajo. Aun así, sobrepasado el cuarto de hora, Villares disfrutó de la primera oportunidad pero Andrés Fernández, rápido en la salida, tapó su disparo cruzado.

El Almería tampoco renunció al balón. Y cuando lo tuvo fue capaz de castigar a la defensa deportivista. Nico Melamed pudo abrir el marcador, pero su lentitud permitió a Ximo Navarro llegar desde atrás para forzar su tiro, despejado a córner por Germán Parreño. Respiró el deportivismo, pero apenas un minuto. Tras el saque de esquina, Bonini enmudeció Riazor tras un cabezazo que situó el 0-1.

El Dépor tuvo una buena oportunidad para igualar antes del descanso, pero Diego Villares demostró por qué no es un finalizador y su remate se marchó alto.

El partido cambió tras el paso por los vestuarios. El Dépor se dio cuenta que necesitaba llevar el balón a las bandas para dañar al Almería, que empezó a sufrir. A Mulattieri y Ximo Navarro, omnipresente hasta que cayó lesionado, le faltó acierto para marcar.

El partido ya tenía color blanquiazul. Y con una genialidad de Yeremay, el Dépor encontró su premio en el minuto 61. El internacional sub-21, que había centrado la previa por su escasa pegada en este arranque de curso, colocó el balón en una escuadra de Andrés Fernández con un potente disparo desde fuera del área.

Rubi refrescó su once para tapar el juego del rival por las bandas. Su equipo mejoró e incluso disfrutó de alguna ocasión para marcar. La más clara, no obstante, la tuvo Stoichkov con un tiro que sacó Andrés con una gran estirada.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro (Noubi, min.64), Loureiro, Dani Barcia, Quagliata; Luismu Cruz (Herrera, min.88), Diego Villares (Jose Ángel, min.88), Patiño (Zakaria Eddahchouri, min.54), Mario Soriano; Yeremay y Mulattieri (Stoichkov, min.64).

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic (Guedes, min.66), Horta (Baba, min.66); Arnau Puigmal (Luna, min.58), Arribas, Melamed (Perovic, min.89); y Leo Baptistao (Soko, min.58)

Goles: 0-1, m.23: Bonini. 1-1, m.61: Yeremay.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Amonesto a Luismi Cruz (min.20), Ximo Navarro (min.43), Villares (min.65) por parte del Deportivo, y a Muñoz (min.28), Dzodic (min.54), Baba (min.71) por parte del Almería.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 23.613 espectadores.