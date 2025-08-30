El Girona ficha por 5 millones de euros a la gran revelación del Mundial 2022

El Girona FC anunció este sábado haber alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella francés para hacerse con el fichaje del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que firma por el conjunto catalán por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

De este modo, el técnico Míchel Sánchez ve un refuerzo para su centro del campo con un futbolista, de 25 años y que la pasada temporada estuvo cedido en el Panathinaikos griego, donde sobresalió con siete asistencias, además de cinco goles, entre todas las competiciones. El centrocampista fue una de las grandes estrellas del Mundial 2022 en Qatar en el que su selección fue cuarta.

Por otro lado, el Girona FC confirmó también que ha traspasado al delantero normacedonio Bojan Miovski al Rangers FC escocés después de una temporada en las filas del equipo 'gironí', donde apenas brilló, disputando 23 partidos y anotando cuatro goles: "El Girona FC agradece a Bojan Miovski su profesionalidad, dedicación y compromiso durante este tiempo, y le desea mucha suerte en esta nueva etapa en la liga escocesa", le despidió el conjunto catalán en un comunicado