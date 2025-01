El Getafe presume de tener al mejor entrenador del mes de enero en Primera: "Esto es fútbol, papá"

El entrenador del Getafe José Bordalás ha sido elegido como el 'Mejor Entrenador de LALIGA en Primera División' del mes enero, una distinción que entrega LaLiga junto a Microsoft. En este mes, el Getafe CF ha sumado siete de nueve puntos posible tras dos victorias fuera de casa y un empate.

En estas últimas semanas, el club azulón se ha hecho fuerte lejos del Coliseum tras ganar a la UD Las Palmas por 1-2 en el Gran Canaria y golear por 0-3 a la Real Sociedad en el Reale Arena en la última jornada. Además, salvó un punto en casa frente al FC Barcelona tras empatar a uno gracias al gol de Arambarri en la primera mitad, tras el tanto de Jules Koundé.

El técnico del Getafe CF conquista por primera vez el trofeo de Mejor Entrenador del mes de LALIGA en Primera División, superando en la votación final al entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti y al preparador del Leganés, Borja Jiménez.

El Getafe, que también ha ganado este mes sus dos partidos de la Copa del Rey ante el Granada y el Pontevedra, ambos por 0-1, ha aliviado su situación en la clasificación de Primera división, al situarse decimocuarto con tres puntos de renta respecto al descenso que marca el Espanyol.

"The number one, si me preguntan. Enhorabuena, mister. PD. 𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗘𝗦 𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟, 𝗣𝗔𝗣𝗔́", escribió en redes sociales el Getafe tras conocerse el galardón a Bordalás.