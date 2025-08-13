La estrella de la NFL que se pasó al cine pide perdón tras dos años para el olvido: "Me desvié del camino..."

Kelce es considerado como una leyenda de la NFL y es el novio de Taylor Swift.

Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, reconoció este martes que su faceta como actor ha sido determinante para que atraviese el peor momento en sus 12 años de carrera con los Kansas City Chiefs.

"Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron al aventurarme en este nuevo mundo de la actuación y el entretenimiento; quedé a deber estos dos últimos años", afirmó el campeón en los Super Bowl LIV, LVII y LVIII a través de GQ.

Cordon Press Travis Kelce besa a su novia Taylor Swift después de ganar la Super Bowl 2024.

El veterano de 35 años, también conocido por el romance que lleva con Taylor Swift, la reina del pop, tuvo en las dos recientes campañas los peores registros de su carrera. En la campaña 2023 vio rota su racha de siete temporadas consecutivas por arriba de las 1.000 yardas; sumó 984. Además tuvo su peor promedio en yardas por recepción con 10.6, por debajo del mínimo de 12.2 yardas que sostuvo desde el 2014.

También actuó en la serie de televisión "Grotesquerie", creada por Ryan Murphy, en la que interpreta a un asistente que trabaja en un hospital que ayuda al protagonista. A pesar de que Travis aseguró que su experiencia en la actuación fue "un sueño hecho realidad", la derrota que sufrió en el Super Bowl LIX de febrero pasado, ante Philadelphia Eagles, lo ha atormentado, por lo que en este 2025 afirmó que buscará revancha.

Cordon Press Patrick Mahomes y Travis Kelce han llevado a los Chiefs a la cima de la NFL

Entre algunos récords para un ala cerrada que posee Kelce destacan el de más anotaciones en un año, con 20; siete temporadas con más de 1.000 yardas por recepción y 38 juegos con más de 100 yardas recibidas, entre otros