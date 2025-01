El gesto de un jugador del Barcelona durante el partido ante el Valencia que asombra a Tomás Guasch: "El asunto ya se habrá conocido"

El FC Barcelona destrozó (7-1) al Valencia CF el pasado domingo para frenar la sangría de puntos en los últimos partidos de LaLiga, en uno de esos días de trance ofensivo, y mantener así en siete puntos la desventaja con el líder Real Madrid.

TRIUNFO INCONTESTABLE

Los de Hansi Flick pusieron el modo ciclón, el de las goleadas y la contundencia, con un 5-0 ya al descanso, obligado a ganar tras cuatro jornadas sin hacerlo en Liga. Sin Pedri, baja por gastroenteritis, con descanso para Ronald Araujo, Robert Lewandowski y Gavi, el técnico alemán vio subir la competencia.

Para el segundo tiempo, el técnico alemán pudo dosificar, sin perder colmillo un Barça que se gustó con ritmo en su pase, con Lamine dejando destellos, y con Raphinha demostrando un momento inconmensurable. Sonrió también Lewandowski, que marcó como recambio nada más entrar, perfecto en la definición de su 17º tanto por los 15 de Kylian Mbappé en la lucha por el Pichichi.

El Valencia, sin nada que perder, recortó por medio de Hugo Duro, pero al poco llegó el sexto de Lewandowski y, achicando los visitantes y negados tras un gol anulado a Fran Pérez, el 7-1 fue en propia puerta de Tárrega. El Valencia de Carlos Corberán, con la buena noticia del regreso de Mouctar Diakhaby tras una larga lesión, se volvió a casa a cinco puntos de la salvación

EFE Raphinha, celebrando uno de los goles ante el Valencia

A POR EL PRIMER PUESTO EN CHAMPIONS

El Barcelona mide su dulce momento, que le ha permitido ganar cinco de los últimos seis partidos, en el último compromiso de la primera fase de la Liga de Campeones en el que recibirá al Atalanta de Bérgamo, también instalado en la zona noble, para asegurar la segunda plaza e incluso luchar por el liderato final.

Y es que los de Hansi Flick se están gustando y acumulan seis victorias en siete partidos en Europa. Además, tiene a todas las piezas engrasadas cuando empieza el último cuarto de la temporada, el momento de la verdad.

Cordon Press Christensen, en un partido con el Barcelona

Para este partido, Flick no podrá contar con el central danés Andreas Christensen ya que estará unas tres semanas de baja debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, lo que le impedirá volver a jugar con el equipo en una temporada marcada por las lesiones y en las que tan sólo ha podido disputar el partido inaugural de LaLiga en Primera División.

El que sí que estará disponible es Gavi. El centrocampista blaugrana no disputó ningún minuto ante el Valencia, en parte por decisión propia suya como desveló su entrenador en la rueda de prensa después del partido: "De hoy, lo que más me impresionó fue cuando hablé con Gavi, le quería meter en los últimos 15 minutos y me dijo que no, que Pablo Torre, puedes ver que el equipo, los jugadores, están conectados. Me encanta Gavi, es top".

Sobre este asunto habló Tomás Guasch es la sección de 'El Aguanís' de Deportes COPE: "¡Qué ilusión. Ha comenzado el proceso de beatificación del magnífico y serenísimo futbolista del Barça, Gavi. La canonización se espera para la próxima Eurocopa más o menos".

"El asunto ya se habrá conocido", apuntaba Guasch antes de recordar lo que hizo Gavi durante el citado partido: "Desde ese momento el asunto se convirtió en estrella de los periódicos, revistas, radios, televisiones de Barcelona. Las plazas, piscinas y fuentes de la ciudad están a rebosar por las lágrimas de un barcelonismo enloquecido al confirmar que tienen efectivamente un tipo ejemplar en sus filas".

