El fútbol español condena la actuación del Real Madrid

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha reprochado al Real Madrid su ausencia en la reunión de trabajo que este jueves han tenido el CTA, LaLiga y la RFEF y ha asegurado que no se pueden "tolerar" comportamientos como el del club blanco y su carta atacando al colectivo arbitral. Pese a ello, se mostró conciliador y "abierto" para arreglar las cosas con el conjunto presidido por Florentino Pérez.

Las palabras de Louzán

Recordó que el comunicado con el que respondió la RFEF a la carta arbitral del Real Madrid fue "muy claro y contundente". "No se pueden tolerar ese tipo de actuaciones de un gran club que nos representa también en el mundo y creo que esa no debe ser la forma de actuar", admitió.

De todos modos, insistió que su organismo estará "siempre abierto a escuchar a todo el mundo y a hablar desde el respeto" y, a nivel personal, ha "intentado" y seguirá "intentando" conseguir la paz con el Real Madrid. "Todo el mundo ha condenado este tipo de actuaciones que no se pueden permitir en el fútbol español porque además eso daña su imagen y también la de este gran club", remarcó.

Europa Press Junta Directiva de la RFEF con Rafael Louzán a la cabeza

Louzán comentó que ya tenía "relación" con Florentino Pérez antes de ser presidente de la RFEF y que el trato siempre "ha sido desde el respeto". "Y en el mismo respeto sitúo lo que vayamos a hacer en el futuro. Espero que recapaciten sobre esa forma de proceder y actuar porque ese no es el camino", expresó.

El real madrid quiere los audios del var

Mientras el Real Madrid sigue esperando los audios del VAR de los partidos ante el Valencia y el Espanyol de este 2025. Esperan que la RFEF les traslade las conversaciones de las dos acciones del encuentro en Cornellá que consideran mal arbitradas: La entrada de Carlos Romero a Mbappé y el gol anulado a Vinicius. Si no las recibía este jueves estaba dispuesto a acudir a la justicia ordinaria. Esos errores son los que han hecho que no acudiera a la reunión entre CTA, RFEF y LaLiga, siendo el único club ausente.

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé cae derribado por Carlos Romero

En este sentido, Louzán apuntó que José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, les había manifestado en una carta "su interés en participar" en esta reunión del jueves, pero que en la "misma", les comunicaban que no asistirían. "Pero al mismo tiempo también hablaba de que se le comunicaran esos audios o que se le trasladaran. Le pregunté al presidente del CTA y me dijo que, en principio, habitualmente eso no se da. Yo no tengo ningún problema en que se le den los audios o todo lo que ha sucedido en el partido", indicó.

Pues bien, esos audios le van a ser remitidos al club blanco en una especie de gesto para intentar un acercamiento. Algo que nunca se había hecho hasta ahora, pero que se va a cambiar. El Real Madrid será la primera entidad en tener las conversaciones entre el árbitro de campo y el VAR y si el resto de equipos las solicitan, se les deberían entregar también, tal y como ha asegurado Rafael Louzán.

Entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé

Según ha desvelado Isaac Fouto en Deportes COPE, en ese audio sobre la entrada de Carlos Romero ante Mbappé: No se interviene en la jugada porque no hay impacto de lleno del futbolista del Espanyol sobre el galo.