La frustración de Djokovic tras el positivo de Sinner: "Nos mantuvieron en la oscuridad"

El tenista serbio Novak Djokovic explicó su primera experiencia con Andy Murray como entrenador de cara al inicio de la temporada en Australia, una relación que se le ha hecho "extraña" pero a la vez le ha aportado "una perspectiva única" sobre su juego, de cara a su regreso a la acción esta semana en la cita ATP de Brisbane.

"Estar del mismo lado de la red es realmente genial para variar, porque ha sido uno de mis mayores rivales. En cierto modo, me resultó extraño compartir todo este tipo de ideas sobre cómo me siento en la cancha, compartir algunos de los secretos de lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, cómo veo mi juego con alguien que siempre ha sido uno de mis principales rivales. Conoce los pros y los contras de mi juego", confesó.

Por otro lado, Djokovic confió en tener un buen regreso a las pistas después de un 2024 en el que cumplió con su objetivo. "Ha sido un año interesante en el que mi principal objetivo y prioridad era ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y lo logré. Me operaron la rodilla, pero logré jugar poco después la final de Wimbledon, lo que también fue una sorpresa para mí, para ser honesto. Fue un gran período de torneos entre Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos", apuntó.

EFE Djokovic ganó el Oro olímpico en París 2024.

"Pero en general, he tenido más derrotas y altibajos en esta temporada que en temporadas anteriores, así que espero tener un buen comienzo de temporada. Estoy planeando jugar un poco más de torneos este año que la temporada pasada. Espero que el nivel también suba y, como consecuencia, pueda ganar algunos torneos y mejorar mi ranking", zanjó un Djokovic que empieza el 2025 como número siete del mundo.

El serbio también habló del positivo de Jannick Sinner: "Vivimos en un mundo donde todos tienen derecho a expresarse, especialmente en las redes sociales. Nick habló muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik y tiene razón sobre la transparencia y la inconsistencia de los protocolos y las comparaciones entre los distintos casos. Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, e incluso actualmente, que han sido suspendidos por ni siquiera someterse a controles antidopaje y no informar de su paradero, y algunos jugadores de menor ranking que llevan más de un año esperando que se resuelva su caso”, dijo Djokovic.

EFE Jannik Sinner acabó el año como número 1 del mundo.

"No cuestiono si la sustancia prohibida fue consumida intencionalmente o no. Creo en el deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar correctamente. Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no parece el tipo de persona que haría algo así, pero me sentí muy frustrado, como la mayoría de los otros jugadores, al ver que nos mantuvieron en la oscuridad durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte”, finalizó Nole.