El 'palo' de Kyrgios a Sinner y Swiatek por sus positivos en dopaje: "Es repugnante"

Este sábado, Nick Kyrgios ha lanzado una dura crítica al dopaje en el tenis, dirigiendo su ira hacia los recientes casos de dopaje que involucran al número 1 mundial, Jannik Sinner, y a la ex número 1 del mundo en la WTA, Iga Świątek. El tenista australiano, quien vuelve al mundo de la competición la próxima semana en Brisbane tras más de un año de ausencia, no dudó en expresar su disgusto en una rueda de prensa, cuando un periodista le preguntó sobre los positivos de ambos jugadores.

CORDONPRESS Imagen de Nick Kyrgios, durante el torneo de Wimbledon en 2024

"Dio positivo dos veces en diferentes momentos. Si no había hecho nada malo, ¿por qué le quitaron las bonificaciones y los puntos ATP?", respondió Kyrgios sobre Sinner, quien fue sancionado por dopaje en dos ocasiones. El jugador australiano dejó claro que no tiene reparos en señalar a quienes considera responsables, subrayando el impacto que este tipo de situaciones tiene sobre el tenis: "Es para disgustarte. Yo puedo perder los nervios, tirar la raqueta, pero eso no tiene nada que ver con hacer trampa y tomar productos que mejoren el rendimiento".

EFE



Kyrgios también habló sobre el positivo de Świątek, que fue suspendida durante un mes después de que se detectara trimetazidina en su organismo. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) aceptó la explicación de contaminación en ambos casos, tanto en el de Sinner como en el de la polaca. Sin embargo, Kyrgios no mostró indulgencia y expresó su repudio hacia estos episodios. "Que dos número 1 del mundo sean descubiertos por dopaje es repugnante para nuestro deporte. Da una imagen horrible", aseguró.

EFE Iga Swiatek es la número dos del ránking WTA en la actualidad.

El regreso de Kyrgios a las pistas de tenis, después de más de un año fuera, no ha sido solo para hablar de su propia carrera, sino también para lanzar una advertencia a las autoridades del tenis sobre el impacto de estos casos. "La integridad en el tenis está en entredicho. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere hablar de ello. Es horrible", concluyó el australiano, dejando claro que su postura frente a los recientes escándalos es firme.