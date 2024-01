Florentino Pérez esquiva las preguntas 'dardo' de Mónica Marchante: "No, no es el día"

Florentino Pérez no se prodiga en exceso en los medios de comunicación. Por ese motivo, Mónica Marchante aprovechó para preguntarle, dentro de lo posible, por las preguntas que son noticia y que afectan a los intereses del Real Madrid, más allá de la consecución de la Supercopa de España.

Marchante le preguntó si a este Real Madrid le hace falta o no Kylian Mbappé. Con la respuesta, primer despeje de Florentino: "No es el día para hablar de esto. Es el de felicitar a los jugadores que tenemos y no los que tienen otros equipos. La afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores, seguro".

Vinicius celebró uno de los tres goles que le marcó al Barcelona en la final emulando a Cristiano Ronaldo, precisamente en el escenario donde juega como local el equipo del 'Bicho' en la liga saudí. Marchante le nombró a Cristiano, y Florentino habló de esa particular celebración del brasileño: "'Vini' es muy joven. Está feliz, es muy bueno y cada año va a ser mejor". El presidente del Real Madrid aprovechó para recordar que Vinicius "es uno de los mejores jugadores del mundo" y después bromeó diciendo que, en el vestuario, le ha pedido "que meta más goles, que tres son pocos. Y a Fede Valverde, que corra más", comentó entre risas.

Vinicius emula celebración de Cristiano Ronaldo





Y, para terminar, otro de los temas del momento: el 'caso Negreira'. Florentino tampoco quiso 'mojarse': "No es el día de hablar de los árbitros. Yo estoy preocupado de todo lo que rodea al fútbol, pero hoy es el día de hablar de fútbol".

Su opinión sobre el 4-1 al Barcelona

Sobre la victoria frente al Barcelona, Florentino dijo que "hemos jugado muy bien los dos partidos. Hemos metido muchos goles, la gente se ha divertido y hemos demostrado que tenemos un gran equipo".

Celebración de la 13º Supercopa de España del Real Madrid tras vencer al Barça (4-1).EFE





"Estoy contento porque la afición está encantada de haber visto un buen partido. Hay muchos madridistas en Arabia Saudí y han pasado una de sus coches más felices", prosiguió.

Volvió a alabar a Carlo Ancelotti, que sigue superando los números establecidos por Carlo Ancelotti: "Es un entrenador que va muy bien al estilo del Madrid, por su manera de entender el fútbol y su comportamiento ejemplar. Real Madrid y Ancelotti encajan muy bien", dijo del técnico prácticamente recién renovado hasta 2026.