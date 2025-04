Flick: "No quiero firmar un contrato de tres años más y que se piense que estoy acomodado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha sincerado este viernes sobre su posible renovación al frente del equipo blaugrana y ha sido claro, quiere ir "año a año" y notar que se gana la continuidad, y no firmar un contrato largo que pueda leerse como que se acomoda en el banquillo, si bien todo le hace pensar, ahora mismo y dado que "disfruta" y tiene "energía" para seguir, que su etapa en Barcelona podría ir más allá de 2026.

"No soy un entrenador que quiera quedarse y firmar un nuevo contrato de tres años más, y que se pueda pensar que ya tengo el futuro asegurado. Tengo una mentalidad de trabajar y quiero trabajar para este club, el mejor del mundo. Aprecio lo que tengo aquí. Conozco la situación del club, que no es fácil, pero todos hacen lo mejor posible para conseguir estos resultados. Esta es la situación ahora; un año y veremos qué ocurre. Y si seguimos contentos, podremos seguir un año más. Ya veremos, paso a paso", manifestó en rueda de prensa.

El técnico ya avisó a los medios de que su respuesta iba a ser "un poco más extensa" y la verdad es que acaparó buena parte de los minutos que duró su comparecencia. "Aprecio mucho y disfruto lo que tengo aquí, con un 'staff' fantástico y también médicos y fisios. Tengo unos jugadores que entrenan muy duro, muy profesionales. Todos tienen la mentalidad de ir mejorando cada día, para mí es algo único", empezó.

Y es que ve en el vestuario un ambiente fantástico y nota que el grupo es "una familia". "Me lo paso bien y disfruto de Barcelona, de la gente, estoy muy bien viviendo aquí con mi mujer, es una nueva experiencia. Creo que tengo mucha energía, me queda mucha energía y voy pensando en qué cosas podemos hacer y en qué mejorar, porque este equipo tiene mucho potencial también para mejorar. Estamos iniciando el proyecto, lo que ocurre ahora a este nivel es fantástico de ver", reconoció.

Cordon Press Hansi Flick, sonriente durante una rueda de prensa.

"No sé qué pasará pero aprecio a todo el mundo, todo en el club es increíble y se puede ver esa emoción, como pasó en la previa del Dortmund. Es fantástico, pero no hemos acabado. Al final no sé cuánto nos llevará pero me gustaría acabar mi trabajo aquí con una buena nota. Es lo que quiero", se sinceró.

Flick recalcó, en este sentido, que le "encanta" Barcelona, la ciudad, y que le encanta trabajar para el club blaugrana. "Y además tengo aquí a mis asistentes y si están contentos, estaré contento. Pero hay que centrarse, como hasta ahora, y fijarnos en lo que nos queda por hacer, que es mucho. Primero Leganés y luego Dortmund, así quiero trabajar yo", indicó el alemán, de 60 años, y que termina contrato el 30 de junio de 2026.

el leganés y la pelea por laliga

Hansi Flick, cree que ante el CD Leganés les toca demostrar que son un equipo que quiere ganar la competición, pues considera que en estos partidos contra rivales de la zona baja toca mostrar la superioridad en el terreno de juego y más si, como los 'pepineros' hicieron en Montjuïc en la primera vuelta, ya te has visto superados por ellos con anterioridad.

En este sentido, aseguró que cada partido es igual de importante. "En LaLiga nos quedan ocho partidos por jugar y este es muy importante, fuera de casa y contra un rival que defiende muy bien y que cuando recupera sabe atacar. Es muy importante mantener la misma mentalidad y actitud, como si fuera un partido de 'Champions'; hay que mostrar nuestra fortaleza durante 90 minutos", recalcó.

Por otro lado, en cuanto a si cree que es mejor jugar antes o después que el Real Madrid, su inmediato perseguidor, le quitó importancia. "Si juegas primero y ganas ejerces presión, es así. Pero como hemos visto muchas veces, nos tenemos que centrar en nosotros y ganar cada partido. Porque si lo hacemos, el Madrid puede jugar y hacer lo que quiera. Nos centramos en lo que tenemos en nuestras manos", explicó.

Y no tendrá a su disposición a Dani Olmo, que empieza a entrenar pero no tiene el alta médica para jugar. "No jugará mañana, se quedará aquí además y no vendrá. Es mucho mejor que se quede y que entrene estos dos días", explicó. Y, sobre Ansu Fati, tras jugar los últimos minutos del último duelo europeo, señaló que está mejor. "No puedo decir si Ansu tendrá minutos pero puedo decir que ahora, tal y como está entrenando, está a un mejor nivel y es lo que esperamos de él", señaló.

Cordon Press Dani Olmo se retiró lesionado en la primera mitad del choque ante Osasuna.

Pese al buen estado físico de la plantilla y pese a los últimos buenos resultados en LaLiga y la 'Champions', dejó bien claro que no estará "relajado" en Dortmund cuando, la semana que viene, vayan a defender el 4-0 de la ida. "Tengo que demostrar que estoy cien por cien centrado en lo que hacemos. Tenemos que demostrarlo en cada partido. Todo el mundo quiere que juguemos bien y los aficionados se merecen que juguemos bien por ellos. Se lo debemos, y queremos hacerlo en cada partido", argumentó.