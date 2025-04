Flick: "Es nuestra responsabilidad cuidar a los árbitros"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no quiere poner a su equipo como favorito de cara a la final de la Copa del Rey de este sábado contra el Real Madrid en La Cartuja de Sevilla, porque cree que una final "siempre es distinta" y tiene claro que los blancos, pese a que desde su propio entorno vean mejor situado al equipo blaugrana tras los últimos resultados, son peligrosos por su calidad individual y como equipo, mientras que ha pedido "respeto" hacia los árbitros desde "todos los clubes".

"Tenemos un equipo muy joven y es una gran experiencia jugar una final como esta, contra uno de los mejores equipos del mundo. Una final siempre es distinta, no hay favorito que valga. Queremos empezar el partido y queremos luchar por este título", manifestó en rueda de prensa el técnico blaugrana.

Flick añadió que le "gusta" que su equipo "respete al rival" y cree que así lo viven también sus jugadores. "El Real Madrid es un gran club, con un gran equipo. Tenemos que respetarlo. Queremos luchar y lucharemos los 90 minutos o más, lo que sea. Queremos ser quienes ganen el título y se trata de llegar ahí, a ese punto, no del resto", apuntó.

Mirando más allá, algo que no le gusta al alemán, lo cierto es que el equipo está en camino, si la final de mañana sale bien, de poder optar al triplete. "Es una final contra el Real Madrid, el estadio tiene una pinta increíble y tenemos que disfrutar mañana del día, del partido, y darlo todo también. Hay que luchar por ello, empezamos un viaje al inicio de la temporada hacia todos los títulos y queremos luchar por todos. Tenemos la oportunidad de ganar tres títulos y es nuestro objetivo, pero sabemos que es difícil porque ya hemos jugado contra el Real Madrid y tiene un equipo fantástico", avisó.

Eso sí, tiene confianza en sus jugadores. "Cuando veo cómo entrena el equipo y cómo se esfuerzan me da confianza. Me permite creer en estos jugadores, y ver que ellos también tienen confianza. Creo en ellos, es así. Lo damos todo, tenemos una idea muy clara de cómo jugar y se vio en el último partido contra el Mallorca, que jugamos bien con la pelota. Luchamos siempre, como en la remontada contra el Celta, y mañana también será así", aseveró.

Pese a la baja por lesión de Robert Lewandowski (también están ausentes Marc Casadó y Alejandro Balde), confía en Ferran Torres como '9'. "En partidos de esta Copa ha demostrado lo bien que puede jugar de '9'. Es una muy buena posición para él. Está claro que Lewandowski no puede jugar pero Ferran también sabe cómo queremos que juegue en esa posición y no afecta a Lamine ni a Raphina. Tienen que adaptarse a otro compañero, con otros puntos fuertes, pero estoy encantado de tenerle ahí", se sinceró.

EFE Hansi Flick, en rueda de prensa

Eso sí, no se fía ni un ápice de un rival al que demuestra tener mucho respeto. "Los dos queremos ganar esta final y por eso estamos entrenando y preparamos al equipo para ganar. También para nuestras aficiones. Es algo muy grande, habrá unas 26.000 personas de cada equipo. El Madrid nos puede hacer daño, es importante hacer el trabajo, jugar como queremos jugar y luchar por este título. Eso es lo que quiero ver", manifestó.

En cuanto a los árbitros, después de una rueda de prensa de los colegiados de la final en la que De Burgos Bengoetxea se emocionó al lamentar que a su hijo le digan que su padre es un "ladrón", en alusión a las críticas vertidas en parte en Real Madrid TV, Flick pidió "respeto". "No sé qué decir. Para mí, es un deporte, es un partido, no es más que eso. Es nuestro responsabilidad proteger a los jugadores y proteger a todo el mundo. No está bien", apuntó.

"En el terreno de juego hay decisiones y hay emociones, pero tras el partido hay que dejarlo todo atrás. Los aficionados quieren ver a los jugadores jugar y necesitamos a los árbitros. Ya lo dije, tenemos que cuidarlos también. Porque no podemos no respetarlos, tenemos que cuidarles todos los clubes, entrenadores y jugadores", pidió el técnico alemán, que siempre que puede pide ese mimo hacia el estamento arbitral.