Ferrari le roba la pole y la primera línea a Verstappen en México

Charles Leclerc (Ferrari) volvió a arrebatar la 'pole' al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), como ya hizo en el GP de EEUU, y demostró que, a pesar de la magnífica temporada del flamante tricampeón del mundo, Ferrari quiere plantarle la cara en el de Mexico, en el que el monegsaco tendrá como escudero su compañero, el español Carlos Sainz, que terminó segundo.

Leclerc firmó su vigésima segunda 'pole' en la categoría reina -la cuarta del año- al dominar este viernes la sesión de clasificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.304 metros del circuito mexicano, el tercero más corto y el más elevado del Mundial, en 1:17:166, 67 milésimas menos que Sainz y 97 menos que 'Mad Max'.

Your final classification after that fascinating session!



This could all chance of course, with a host of investigations from the session yet to start#MexicoGP#F1pic.twitter.com/elwJac9FPF