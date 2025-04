Fernando Alonso habla claro sobre hasta qué año se ve pilotando: "Hasta los 50 no, pero no lo sé"

En la rueda de prensa habitual de los jueves en las semanas de Gran Premio en la Fórmula 1, a Fernando Alonso le han preguntado por planes concretos sobre su futuro, y el asturiano no ha tenido ningún problema en responder.

En Jeddah, un periodista le ha preguntado: "¿Hasta dónde te ves pilotando si sigues siendo rápido? ¿A los 45? ¿A los 50 años seguirás compitiendo?"

Alonso, que cumplirá en julio 44 años, tiene más que claro que "a los 50 no, pero no lo sé". Por ese motivo, explicó que sus planes pasan por seguir compitiendo hasta 2026 y después, ir viendo año tras año: "Por eso mantuvimos la opción abierta. Quería competir este año, sin duda, y el año que viene, sin duda también, por el cambio de normativa. Quería experimentar las normas de 2026 y tener a Honda en el equipo, la sorpresa de Adrian Newey uniéndose al equipo", destacó el de Aston Martin, como motivos para quedarse sí o sí en la escudería británica.

Pero de cara al Mundial de 2027, Alonso también lo tiene claro: "no lo sé. Iré temporada a temporada y veré cómo me siento y lo motivado que estoy. Ahora mismo estoy muy motivado pero quizás no sea el caso dentro de tres o cuatro años".

EFE Fernando Alonso no ha conseguido sumar puntos en las cuatro primeras carreras del Mundial.

Así que sabe que si no se encuentra en condiciones de ayudar al equipo, destacó la buena relación que tiene con Lance Stroll y Lawrence Stroll para "podernos sentar y hablar con sinceridad entre nosotros, y ver qué es lo mejor para el equipo", afirmó.

En cualquier caso, no quiso que se dudara en ningún momento de su compromiso con Aston Martin: "Estaré siempre dispuesto a ayudar al equipo. Si es subido al monoplaza porque pensamos que es lo mejor, adelante. Y si es en otro en otro puesto y yo no me siento rápido, seré el primero en levantar la mano y decirlo", concluyó.