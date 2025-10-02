La Federación Andorrana arregla su problema con el Gobierno del país y permitirá jugar el Andorra-Leganés

Se arregló el problema en el fútbol de Andorra y habrá partido entre el equipo del Principado y el Leganés.

La Federación Andorrana de Fútbol (FAF) ha anunciado, poco más de 24 horas después de plantarse, que "restablece la normalidad en las actividades futbolísticas y abren de nuevo las instalaciones" después de llegar a un acuerdo, sin especificar por ellos, con el Gobierno de Andorra.

Por tanto, el FC Andorra contra el Leganés del sábado (18.30 horas) se jugará en Encamp como estaba previsto inicialmente. La FAF anunció la tarde del miércoles la paralización total de las competiciones y también de los entrenamientos en todas las categorías incluido también el fútbol sala por el problema de las cuotas de inmigración que no ha permitido aún empezar la primera división de fútbol del Principado.

Mònica Bonell, ministra de Deportes del Principado, evidencio el malestar del Gobierno con la manera de actuar del ente presidido por Félix Álvarez. "No aceptamos ningún tipo de chantaje. Estamos tremendamente decepcionados porque hace semanas que teníamos conversaciones con ellos a diario y tenemos una buena relación con todos ellos. Además han jugado con la amenaza de paralizar también la base con 2.000 afectados y no es admisible que tenga afectaciones con otro club, el FC Andorra, que juega en una liga que no es la andorrana".