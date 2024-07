Expulsan del CMB al boxeador Ryan García por decir: "Odio a los negros, soy anti-negro, soy el KKK"

Ryan García no seguirá formando parte del CMB. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, ha decidido expulsar del mismo al boxeador estadounidense Ryan García por sus polémicos comentarios contra la población musulmana, los ciudadanos negros y su opinión negativa sobre el caso de la muerte de George Floyd.

"Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB, por este medio estoy expulsando a Ryan García de cualquier actividad relacionada con nuestra organización. Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan García, quien ha declinado múltiples intentos de recibir ayuda de nuestra parte con la salud mental y el abuso de sustancias", escribió Sulaimán en sus redes sociales.

Exercising my authority as president of the WBC , I am hereby expelling Ryan Garcia from any activity with our organization. We reject any form of discrimination. I fear for Ryan well being as he has declined multiple attempts for our help with mental health and substance abuse pic.twitter.com/pCIOH2am7B