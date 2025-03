El desgraciado estreno de Carlos Sainz con Williams: Ni una vuelta

Carlos Sainz (Williams) se vio obligado a abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Australia, el primero del campeonato mundial 2025, al sufrir un accidente en la vuelta inicial a raíz de las fuertes lluvias que empaparon la pista del circuito de Melbourne.

El madrileño, que debutaba con su nueva escuadra, perdió el control de la parte trasera de su monoplaza en la última curva, yéndose directamente contra las protecciones. Por radio, el piloto español informó a su equipo de que había sufrido una "subida de potencia". Sainz, entonces con Ferrari, fue el ganador en la cita de Melbourne del año pasado, una victoria todavía más épica si se tiene en cuenta que había sido operado de urgencia por una apendicitis tan solo dos semanas atrás.

"Las condiciones eran difíciles (por la lluvia) pero fue una situación que no se debería producir. Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que, por alguna razón, no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento", lamentó el madrileño en declaraciones a DAZN. "Raro, son cosas que pasan en los deportes de motor. Hay cosas que son un poco inexplicables", insistió.

"Hemos empezado el año siendo rápidos, mucho más rápidos de lo que éramos el año pasado, y eso es positivo. A partir de ahora ya nos podemos centrar en China y en estar seguros de que empezamos la temporada de la mejor manera", sentenció Sainz cuyo compañero Alexander Albon acabó cuarto en una carrera marcada por la lluvia.