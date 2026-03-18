El exjugador del Sevilla, Quincy Promes, rompe su silencio y admite el apuñalamiento a su primo

El futbolista Quincy Promes ha reconocido finalmente haber apuñalado a su primo durante una fiesta familiar, tal y como han informado diferentes medios durante las últimas horas como ESPN en Países Bajos. A través de sus nuevos abogados, el exjugador del Ajax ha confesado los hechos durante una vista preliminar del juicio de apelación, un giro radical en su defensa tras haber sido condenado en primera instancia a un año y medio de cárcel.

Un giro en la defensa

Con la asistencia del conocido bufete de abogados de Gert-Jan y Carry Knoops, Promes busca adoptar una postura diferente. El exinternacional con Países Bajos admite ahora que acogerse a su derecho a guardar silencio en el primer juicio fue una decisión poco acertada, motivada porque "había perdido toda la confianza en la justicia" y ahora se encuentra recibiendo ayuda psicológica.

El apuñalamiento tuvo lugar en julio de 2020 durante una celebración familiar en Abcoude. Según la reconstrucción de los hechos, Promes acusó a su primo de robar unas joyas familiares, lo que desató una gran pelea. En medio del caos, "el señor Promes apuñaló una vez con una navaja", según sus abogados, quienes sugieren que pudo actuar en un estado anímico particular o, posiblemente, en legítima defensa.

Trauma y desconfianza en la justicia

La abogada Carry Knoops ha explicado que "un enorme miedo y enfado por cómo la justicia neerlandesa lo ha presentado como un criminal" impidieron que Promes declarara antes. Durante su detención en Dubái, el futbolista afirma haber sido interrogado durante días sobre asuntos con los que asegura no tener ninguna relación, como su presunto vínculo con el fugitivo Jos L., alias 'Bolle Jos'.

Promes también ha relatado a través de su defensa que escuchó cómo otros prisioneros eran torturados, una experiencia que le habría provocado un trauma. Este cúmulo de circunstancias le hizo perder la fe en el sistema y optar por el silencio. Ahora, sin embargo, desea colaborar, pero ha solicitado declarar a puerta cerrada: "Si no, volverán a lanzarme a los leones con todos los medios de comunicación"".

La condena por narcotráfico

Además de la sentencia por el apuñalamiento, Quincy Promes fue condenado a otros seis años de cárcel por su implicación en la importación de 1.300 kilos de cocaína. Respecto a esta grave acusación, sus abogados han afirmado de manera tajante que el futbolista no tiene nada que ver con el tráfico de drogas.

La vista de su recurso de apelación está programada para finales de noviembre y principios de diciembre, y se desarrollará a lo largo de tres días. El delantero, que estuvo presente en el tribunal de Ámsterdam, no ha renunciado a su carrera futbolística, tras haber jugado en clubes como el Go Ahead Eagles, FC Twente, Spartak de Moscú, Sevilla, Ajax y Dubai United.