La esperanza de Paco González en la eliminatoria del Real Madrid contra el Manchester City: "Tengo que confesar"

El viernes se celebró el sorteo de la ronda previa que da acceso a los octavos de final de la Champions League y el Real Madrid no tuvo ninguna suerte porque le tocará jugar contra el Mancheter City. Los de Ancelotti podían tener como rivales al equipo de Guardiola o al Celtic de Glasgow y el sorteo decidió que se repitiera por cuarta vez consecutiva este cruce entre los dos últimos ganadores de la gran competición europea.

Europa Press Así queda el cuadro de la Champions League 2024/2025 tras el sorteo de dieciseisavos.

Los dos equipos no llegan a la eliminatoria en su mejor momento. El Real Madrid acabó la fase de grupos decimoprimero, después perder tres partidos y ganar cinco. El equipo blanco no logró meterse entre los ocho primeros puestos, que daban acceso directo a los octavos de final después de una primera fase muy mala en la que cayó ante el Lille, el Liverpool y el Milán y en la que dejaron muchísimas dudas en su juego.

En Liga, el Madrid es líder pero este sábado vio recortada su diferencia tras caer sorprendentemente ante el Espanyol, que estaba en puestos de descenso. Los merengues perdieron 1-0 con un gol de Carlos Romero, que tuvo que ser expulsado por una dura entrada sobre Kylian Mbappé. Esa jugada y un gol anulado a Vinicius por una falta previa del delantero francés, han provocado duras críticas del club al árbitro Muñiz Ruiz; y a Iglesias Villanueva, árbitro del VAR. Con esta derrota, siguen siendo líderes pero con un solo punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid y cuatro sobre el Barcelona. Este sábado a las 21:00 horas se celebrará un partido clave porque se disputa el derbi madrileño entre Madrid y Atleti. Además, este encuentro se jugará tres días antes del partido de ida entre los blancos y el Manchester City.

EFE Modric y Bellingham se lamentan tras la derrota del Real Madrid contra el Espanyol.

El equipo inglés está mucho peor que el Real Madrid. Los de Guardiola lograron la clasificación para la siguiente fase de la Champions League de manera agónica, ganando al Brujas en la última jornada. En los ocho partidos de la fase de grupo, solo consiguieron tres victorias, dos empates y tres derrotas, quedando 22º y teniendo que enfrentarse al actual campeón de la Champions.

En Liga están mucho peor. Los de Guardiola perdieron este domingo 5-1 contra el Arsenal y ya se han despedido de poder revalidar el título de la Premier League porque son cuartos, a quince puntos del liderato del Liverpool. Por esta razón, el Manchester City se juega toda la temporada en su enfrentamiento ante el Real Madrid.

PA / Cordon Press Los jugadores del Arsenal celebran uno de los goles ante el City

la esperanza de paco gonzález en el real madrid

Paco González, director de Tiempo de Juego, habló de la eliminatoria que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City y, aunque es muy pesimista, reconoce que tiene esperanza después de ver la goleada recibida por el Arsenal: “Yo soy pesimista y creo que el Madrid y el Atleti están eliminados, pero bueno, es una manera bestia de verlo. Aunque también tengo que confesar que hoy he cogido algo de moral viendo que le han metido cinco al City. Pero, aún así, es verdad que hasta la media hora final, el City podía haber ido por delante tranquilamente. El Arsenal presiona arriba de una manera que el Madrid, para mí, no sabe. Al Madrid le he visto ir a presionar arriba al Barça, a estos equipos guardiolescos, el City, el Barça… Y el Madrid no roba una de arriba. El Arsenal ha ido a robar y ha robado muchas. Y ha empezado marcando nada más empezar el partido. Yo creo que justo ese sistema de juego de Guardiola, del City, del Barça, es que a Ancelotti se le suele atragantar, incluso cuando gana. Porque las dos eliminatorias que le ha ganado el Madrid al City, ha sido una de los tres goles pim-pam-pum en el Bernabéu y otra la de atrás todos encerrados. Yo creo que el City, aunque parezca que está muerto y que no tiene a Rodri, es un equipo que ya ha ganado la Copa de Europa. Su gran alegría va a ser por ahí”.