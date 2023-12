La espectacular racha rota por el Real Madrid en Berlín: "Desde 2014"

Cuando los aficionados al fútbol escuchan la palabra penalti, una sonrisa (si es a favor) o una lágrima (si es en contra) se dibuja en su cara. Lo más normal, es que un tiro desde los once metros sea gol, pero en ocasiones los equipos entran en una dinámica tan negativa, que uno de los tiros más fáciles del fútbol se convierte en una auténtica odisea.

Celebración de Ceballos en el gol de la victoria frente al Unión Berlín | EFE





El Real Madrid parece haber entrado en una de esas dinámicas. En esta temporada, el conjunto merengue ha fallado el cien por cien de los penaltis que han podido transformar. Lo más curioso de este dato es que han sido tres jugadores diferentes: Joselu, Modric y Rodrygo. El jugador croata parece que es el tirador principal del Real Madrid, pero por diferentes circunstancias de los partidos, los tiradores han ido rotando. Dos de estos penaltis han sido en Liga y el otro ha sido en la última jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Unión Berlín.

Este último penalti ha roto una estadística que no dejará indiferente a ningún aficionado. Desde el año 2014, el equipo madrileño no fallaba una pena máxima, la última contra el Ludogorest y de las botas de una leyenda como Cristiano Ronaldo. Un total de 9 temporadas sin fallar desde los once metros.

El Real Madrid ha superado 32 de las 32 fases de grupos que ha jugado



El máximo campeón de la Champions League ha completado un hito al alcance de muy pocos equipos europeos. El Real Madrid ha superado absolutamente todas las fases de grupos que ha jugado hasta el momento y continúa con el récord del equipo que más veces lo ha conseguido en la historia.

Esto quiere decir que el Real Madrid ha jugado la fase final de todas las Champions que ha disputado, pero esto no quiere decir que el Real Madrid no haya pasado penalidades en la máxima competición europea. Todos los madridistas recuerdan aquella 'maldición de octavos' que condenó a una generación a ver como su equipo caía siempre en la misma fase.

Todo comenzó en el año 2004 con los galácticos. Aquel año el equipo si consiguió superar la ronda, pero el Mónaco de Morientes evitó una nueva final para los madridistas. Aquel año comenzó el declive europeo del Real Madrid durante una larga temporada.

La Juventus de Capello (2005), el Arsenal de Henry (2006), el Bayern Múnich de Van Bommel (2007), la Roma de Totti (2008), el 'baño' del Liverpool de Torres (2009) y la catástrofe del Lyon en el Bernabéu (2010) fueron los equipos y las temporadas en las que el Real Madrid no pudo superar los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid de Mourinho fue el único capaz de cortar esta racha y de llegar a tres semifinales consecutivas en las que perdió (Barcelona, Bayern Múnich y Dortmund). Al año siguiente, el Real Madrid de Ancelotti ganó la décima Copa de Europa del Real Madrid.



Los mejores lanzadores de penalti en la historia del Real Madrid

El máximo goleador histórico del Real Madrid desde los once metros es Cristiano Ronaldo. El portugués logró meter un total de 61 penaltis con la elástica blanca. El jugador que le sigue en esta lista es el mexicano Hugo Sánchez, con un total de 34 dianas. El puesto número tres no es para un delantero, el defensa central Sergio Ramos ocupa esta posición con un total de 31 goles de pena máxima. El camero es el defensa central que más goles ha metido en toda la historia del fútbol (116), aumentando su cuenta con un gol de penalti a lo 'Panenka frente al Lens.

Informa @pedritonumeros



El Real Madrid no fallaba un penalti en Champions desde 2014



Lo falló Cristiano ante el Ludogorets



Se rompe la racha tras el penalti fallado por Modric ante el Unión Berlín

