España hace un milagro con el equipo B y peleará por la Billie Jean King Cup

El equipo español de Billie Jean King Cup se ha clasificado para las Finales de la competición, que se celebran en septiembre en Shenzhen (China), después de que Kaitlin Quevedo, con una victoria ante Veronika Erjavec (7-6(4) y 6-2), y la pareja formada por Sara Sorribes y Aliona Bolsova, en el dobles frente a la propia Erjavec y Nika Radisic (6-4 y 6-3), sentenciasen este sábado la eliminatoria clasificatoria frente a Eslovenia (3-1).

En el segundo día de competición en Portoroz, en la costa del Mar Adriático, el equipo capitaneado por Carla Suárez, sin referencias como Cristina Bucsa, Jéssica Bouzas y Paula Badosa, se encargó de deshacer el empate con el que concluyó el viernes (1-1). Primero la dupla entre la castellonense y la catalana y después la canaria firmaron dos triunfos vitales para clasificar a las españolas para la lucha por el título, que se desarrollará en la localidad china del 16 al 21 de septiembre.

Kaitlin Quevedo, número 127 del mundo y que ya había puesto el 1-0 para España el viernes, se encargó de cerrar la eliminatoria en su duelo ante la número uno eslovena, Erjavec, única jugadora entre todas las participantes dentro del 'Top 100' del ranking WTA (99).