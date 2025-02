Escándalo en Turquía: El rival del Galatasaray de Morata abandona el campo a los 30 minutos en protesta por una decisión arbitral

El Adana Demirspor se retiró del césped del Ali Sami Yen a la media hora del partido que estaba disputando ante el Galatasaray como protesta por un penalti que señaló el árbitro y que permitió a Álvaro Morata, capitán de la selección española, adelantar al cuadro estambulí.

El director técnico del conjunto visitante, Mustafa Alper Avci, decidió retirar a su equipo del campo a la vista de lo sucedido en el minuto 11, cuando el árbitro concedió un penalti muy protestado por una acción del alemán Semih Guler con el belga Dries Mertens.

Morata, que había marcado el pasado jueves en el partido de Copa ante el Boluspor, no perdonó la ocasión para anotar su primer tanto en la Superliga turca desde que llegó hace unas semanas procedente del Milan italiano.

Aunque el encuentro continuó, la decisión del penalti del colegiado Oguzhan Çakir y del responsable del VAR, dirigido por el danés Jakob Alexander Sundberg, acabó derivando en la retirada del campo minutos después del Adana, colista de la competición. La decisión final sobre el encuentro corresponderá ahora a los órganos disciplinarios de la Federación Turca

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE MOURINHO E ICARDI

Precisamente, en el Galatasaray fue noticia esta semana el delantero argentino Mauro Icardi por su cruce de declaraciones con el entrenador del Fenerbahçe, el portugués José Mourinho, acusando al respectivo equipo rival de jugar al "balonmano".

"Mi Portugal alcanzó de forma brillante las semifinales en la Copa Mundial de Balonmano que terminó el domingo pasado, y quiero felicitarlo por esta hazaña y el impacto que crea en la juventud del país", escribió Mourinho en su cuenta en instagram en inglés.

Cordon Press José Mourinho, durante un partido esta temporada con el Fenerbahçe.

Pero la foto que va junto al texto muestra al defensa colombiano Davinson Sánchez del Galatasaray, ex del Ajax y el Tottenham, en el partido de anoche contra el Gaziantep, con el balón aparentemente rozando su mano levantada.

La victoria del Galatasaray (0-1) le otorga un total de 57 puntos en la Superliga, 8 por encima del Fenerbahçe, segundo en la clasificación.

Horas más tarde, Mauro Icardi, publicó en su instagram una imagen de un partido del Fenerbahçe con una posición del balón similar y las palabras "Mundial de Balonmano" y unos emoticonos de risa.

Agregó también un fotomontaje, difundido en redes en septiembre pasado tras una derrota del Fenerbahçe contra el Galatasaray, que muestra a Mourinho llorando con la leyenda 'The Crying One', en alusión a su mote 'The Special One' (El Especial).