Escándalo en la Challenge de Mallorca: Los ciclistas se plantan por la lluvia y el organizador carga contra ellos

Este sábado debía disputarse el Trofeo Andratx-Pollença, el penúltimo de los cinco que componen la Challenge de Mallorca, el tradicional inicio de la temporada ciclista en Europa. Sin embargo, la prueba ha sido suspendida cuando apenas se llevaban 23 kilómetros de los algo más de 150 que debían recorrerse.

Y el escándalo está servido. Es verdad que la carretera estaba mojada y había habido algunas caídas por la lluvia, pero la decisión de parar la han tomado de manera unilateral los ciclistas lo que ha provocado un enorme enfado en la organización de la prueba. Estos han alegado que la carretera estaba "insegura" para bajarse de la bicicleta.

“Han venido los representantes del sindicato al coche de dirección de carrera con la decisión tomada. La respetamos, no la compartimos y no nos ha gustado nada. Si esto fuera el Tour o la Vuelta no hubieran parado. Cuesta mucho organizar esto”, explicaba el director técnico de la prueba Manolo Hernández.

"Yo no digo que no haya que suspender una etapa porque la seguridad de los corredores es lo primero, pero antes de tomar una decisión hay que valorar muchas cosas. Si la organización no tiene derecho a valorarlas, a lo mejor hay que dejar de organizar el ciclismo y deben buscarse otro oficio, quien sabe", ha cuestionado.