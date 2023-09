Víctor Francos, en Tiempo de Juego: "Deseaba la dimisión de Rubiales, pero no la esperaba"

Víctor Francos, presidente del CSD, ha valorado en Tiempo de Juego la dimisión de Luis Rubiales. El máximo representante del deporte en España se ha visto sorprendido por la carta del expresidente de la RFEF: "No la esperaba".

"Deseaba la dimisión de Luis Rubiales, pero no me la esperaba. No sabía que se iba a producir", afirmó.

Y añadía: "El último día que hablé con Rubiales fue el día 24 de agosto y en esa conversación le transmití que debía tomar decisiones profundos. Era una situación que se podía salvar con un comunicado y dejando pasar el tiempo. Me dijo que tomaba nota y nunca me transmitió su voluntad de dimitir".

El presidente del Consejo Superior de Deportes se mostró muy contudente sobre la situación actual del 'caso Rubiales'. "No ha terminado aquí, ahora es cuando empieza de verdad. Tenemos que aprender de lo que ha pasado. Toda esta situación debe provocar una serie de cambios y empezaremos a estudiar una serie de modificaciones legislativas".

Y agregaba: "Nosotros vamos a autorizar unas posibles elecciones que se nos planteen desde la Federación Española".

Por último, Víctor Francos hizo referencia a la candidatura del Mundial 2030 en la que España está involucrada junto a Portugal. "Nos están observando con lupa. Tenemos por delante una serie de procedimientos para la candidatura. Hay que empezar a andar este camino y debemos recorrerlo todos juntos", concluyó.