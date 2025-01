El entrenador del Barça Femenino manda un aviso al Real Madrid tras las quejas de Toril: "Ha alimentado todavía más nuestra motivación"

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, ha asegurado que las palabras del técnico del Real Madrid, Alberto Toril, quejándose de que habían tenido menos descanso para afrontar la final de la Supercopa de España de este domingo entre los dos equipos en Butarque, solo han "alimentado todavía más" la "motivación" de las jugadoras azulgranas.

"Hay cosas en la vida que son tan evidentes que no hay que remarcar constantemente. El equipo sabe perfectamente lo que se dijo, el equipo sabe perfectamente la normativa que hay, y el equipo solo ha alimentado todavía más esta motivación para el partido de mañana", declaró en rueda de prensa. "En una final no hay nada que nos pueda desviar el foco de atención", añadió.

En este sentido, recalcó que "la normativa es muy clara". "Si tú ganas la Copa, si tú ganas la Liga, tienes unos derechos que no pone el Barça, sino la Real Federación Española del Fútbol, que te dice que eres local y escoges el horario de entrenamiento. Si a nosotros nos toca viajar, creo que es bastante coherente escoger el segundo turno de entrenamiento, porque da algo más de descanso a nuestras jugadoras. Nosotros hemos tomado simplemente unas decisiones que nos tocan y ya está. Mañana haremos un buen partido", subrayó.

"Nosotros mañana vamos a demostrar en el campo que merecemos ganar este título y que vamos a hacer todo lo posible para merecer ganar este título. Si me preguntas, cuatro viajes en una semana al mismo destino no es lo más adecuado. Si me preguntas si me gustaría dormir en casa, me gustaría dormir en casa todos los días de mi vida. La situación se ha dado así, nosotras no nos desviamos del foco de atención, que es el partido de mañana, hacer un buen entreno hoy, que nadie se haga daño, que no haya problemas, coger sensaciones y mañana, a por el primer título de la temporada", prosiguió.

RFEF Capitanas y entrenadores de Barcelona y Real Madrid posan en la previa del partido.

Además, explicó que "una final, sea contra el equipo que sea, es una motivación extra". "Estás a 90 minutos de un título, y si es contra el Real Madrid y en Madrid nos da más ganas de ganar. Sería mi primer título como primer entrenador, en la primera final que disputo, espero que sigan muchas más. Veo al equipo muy preparado, mentalmente muy motivado. Estoy convencido de que mañana haremos un buen partido", apuntó.